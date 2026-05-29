Dall’Olimpo alla scuola primaria: festa finale per i bambini della Valle San Martino

Le scuole dell’infanzia paritarie di Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago hanno celebrato la conclusione dell’anno con un percorso dedicato ai miti greci

Tra i momenti più emozionanti il saluto ai remigini e la consegna dei diplomi prima dell’ingresso alla scuola primaria

VALLE SAN MARTINO – Si sono concluse con grande entusiasmo e partecipazione le feste di fine anno delle scuole dell’infanzia paritarie della RETE della Valle San Martino, che riunisce le realtà di Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago. Gli appuntamenti, ospitati nei diversi oratori del territorio, hanno rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo sviluppato nel corso dell’anno e ispirato al mondo dell’Olimpo e dei miti greci.

Attraverso eroi, divinità e avventure leggendarie, i bambini hanno ripercorso le attività svolte nei mesi passati partecipando a giochi, laboratori, rappresentazioni e momenti di condivisione. Persefone, Ercole e il celebre labirinto del Minotauro hanno accompagnato i più piccoli in un viaggio ricco di fantasia e significato educativo, offrendo occasioni di crescita, scoperta e relazione.

Le feste hanno permesso alle famiglie di rivivere il cammino educativo svolto durante l’anno insieme agli insegnanti e al personale scolastico. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a tutto il personale educativo che, con passione, creatività e dedizione, ha accompagnato i bambini lungo questo percorso, trasformando ogni attività in un’opportunità di apprendimento e condivisione.

Particolarmente emozionante il momento dedicato ai remigini, pronti a intraprendere una nuova avventura alla scuola primaria. Nel corso delle feste si è svolto il saluto ai nonni e la consegna dei diplomi ai bambini, accompagnata dall’abbraccio di mamma e papà. Un momento vissuto tra sorrisi, applausi e qualche lacrima di commozione, condiviso da famiglie, educatori e bambini.

Le iniziative si sono infine concluse in un clima di amicizia e comunità con un apericena insieme, occasione per festeggiare il percorso svolto durante l’anno scolastico e salutarsi prima della pausa estiva.