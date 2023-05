Dopo gli insulti sui social, Giada Canino incontra il Ministro Alessandra Locatelli

Una giornata davvero speciale per la campionessa calolziese di ballo

“Ci siamo trovati di fronte a una persona molto disponibile e piena di umanità, torniamo a casa con tanta fiducia”

ROMA – “E’ stata una giornata davvero speciale, ci siamo trovati di fronte a una persona molto disponibile e piana di umanità. Torniamo a casa fiduciosi perché il Ministro Alessandra Locatelli è la persona giusta al posto giusto, alla guida di un ministero delicato e difficile. Sono felice che un fatto spiacevole si sia trasformato in una esperienza bellissima”.

Fatica a trattenere l’emozione Elio Canino, il papà di Giada, la campionessa di danza calolziese insultata sui social perché down. Nella giornata di oggi Giada, assieme al papà Elio e alla mamma Luigia, ha incontrato il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: “E’ stato un incontro fantastico, il Ministro Locatelli ha annullato da subito qualsiasi distanza e ha mostrato tutta la sua umanità – ha continuato Elio -. Sono particolarmente felice perché non abbiamo parlato soltanto di Giada e dello spiacevole episodio che le è accaduto, ma abbiamo parlato dei problemi che migliaia di persone disabili in tutta Italia devono affrontare quotidianamente”.

Elio Canino da anni si batte per i diritti delle persone diversamente abili e, anche questa volta, ha portato alla rappresentante del Governo le istanze di centinaia di persone: “Abbiamo parlato della scuola, degli insegnanti di sostegno, della continuità didattica, dei caregiver familiari, è stato come se accanto a me ci fossero tutte quelle famiglie che, come noi, quotidianamente, devono affrontare tanti problemi e lottare per far valere i propri diritti. Il Ministro ci ha accolto con grande entusiasmo e serenità, ci ha spiegato il lavoro che sta portando avanti da quando è al Governo e devo dire che questo incontro mi ha lasciato con molte speranze”.

Ovviamente Giada ha parlato al Ministro della sua grandissima passione per la danza: “L’ha incoraggiata esortandola a continuare a coltivare i suoi sogni, inoltre ha girato con Giada un piccolo video contro il bullismo da pubblicare su TikTok – ha continuato Elio -. Non nascondo che è stata un’esperienza davvero emozionante per tutta la nostra famiglia, di sicuro è stato un incontro che non dimenticheremo. Tra l’altro oggi è il mio compleanno e non poteva esserci modo migliore per festeggiarlo”.

“Questa mattina è venuta a trovarmi Giada Canino, campionessa italiana di danza sportiva che nei mesi scorsi è stata vittima di insulti sui social – ha scritto il Ministro Alessandra Locatelli sui social -. Giada era accompagnata dalla mamma e dal papà e abbiamo parlato di sport, scuola, danza e di molte altre cose. Giada è un esempio per tutte le persone che subiscono violenze verbali, bullismo e cyberbullismo: è una ragazza felice, studiosa, che ama ballare, che non si scoraggia e che giustamente dichiara di essere contenta di avere tante persone che la seguono sui social e che le vogliono bene. Ma lancia anche un messaggio: ‘Fate i bravi!’ Quello che è accaduto a Giada accade a tante altre persone in tutto il nostro Paese e ognuno di noi è chiamato a promuovere rispetto e a lanciare messaggi di contrasto alla maleducazione e al bullismo nella vita di tutti i giorni. Forza Giada e forza tutti! Siamo più forti del bullismo e del cyberbullismo!”

Elio Canino è un combattente, da sempre impegnato per i diritti delle persone con disabilità; l’incontro di oggi sarà sicuramente un nuovo stimolo per portare avanti la battaglia sociale per sua figlia Giada ma soprattutto per tutte le persone disabili. Oggi alle 18.15 la storia di Giada Canino e l’incontro con il Ministro sarà raccontato a “La vita in diretta” su Rai 1.