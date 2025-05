Erve, successo per l’appuntamento con la giornata ecologica

Le associazioni unite per prendersi cura del proprio paese e preservarne la bellezza

ERVE – Ritorna a Erve l’annuale appuntamento con la giornata ecologica. Ormai da anni le associazioni del paese si riuniscono all’inizio dell’estate per prendersi cura del proprio paese e preservarne la bellezza.

“Come nelle due precedenti edizioni, anche quest’anno la scuola ha accolto con entusiasmo l’invito alla partecipazione, aprendosi al territorio e dando il proprio contributo all’organizzazione dell’iniziativa – ha raccontato il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Approfittando della bella giornata di sole mentre una squadra di volontari si è dedicata alla pulizia del Torrente Gallavesa, il cortile della scuola si è animato di bambini e genitori. Molto apprezzata anche la partecipazione dei ragazzi adolescenti che hanno dedicato il proprio tempo alla comunità”.

Numerosi i partecipanti ai laboratori sul tema del “Verde Pulito”: pittura libera, storie per veri naturalisti, un laboratorio creativo e uno sui sassi tenuto da Ca’ Martì, per sensibilizzare sull’importanza dei muretti a secco che preservano molti sentieri del territorio. Sono state inoltre esposte documentazioni delle esperienze scolastiche dei bambini e i lavori da loro realizzati nell’anno in corso.

“Un ringraziamento ai volontari delle associazioni e alle insegnanti per l’organizzazione dell’iniziativa che sottolinea l’importanza dell’educazione ambientale per un paese sempre più pulito e accogliente”.