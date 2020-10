Estate di San Martino, programma ridimensionato per la storica rassegna culturale

Una scelta difficile per gli organizzatori della comunità montana

La speranza è quella di riproporre gli eventi a febbraio durante le festività legate a San Girolamo

CALOLZIOCORTE – “A seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e relative disposizioni emergenziali, d’intesa con il Comune di Calolziocorte e la Parrocchia di San Martino, co-promotori, ci siamo purtroppo visti costretti a ridimensionare il nutrito programma di eventi previsti per la tradizionale rassegna culturale ‘Estate di San Martino’, già pronto per la diffusione al pubblico e che avrebbe preso avvio proprio questa settimana”.

Questa la decisione della Comunità Montana Lario Orientale Val San Martino a seguito del repentino aumento dei contagi. In particolare, la raccomandazione inserita nel decreto di limitare gli spostamenti unicamente per motivi di salute, lavoro e formazione, ha indotto gli organizzatori in via prudenziale a rimuovere dal calendario tutte le iniziative di promozione degli itinerari storici, artistici e naturalistici sul territorio, le conferenze, le presentazioni di libri editi nel 2020, i concerti e gli eventi turistici.

Il calendario così ridotto e rimodulato si concentra pertanto sul programma religioso che, come afferma il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi: “costituisce l’essenza stessa della rassegna e ci riporta alle radici cristiane della festa di San Martino Vescovo di Tours, patrono di Calolziocorte e dell’intera Valle, che vogliamo invocare quale protettore della nostra gente in questo periodo così difficile a causa della pandemia”, e su alcuni momenti formativi e di aggiornamento a distanza per i più giovani, una delle componenti sociali più esposte e al contempo colpite dalla crisi sanitaria.

“La speranza è quella – continua il presidente – di poter riproporre la rassegna e gli eventi sospesi e rimandati nei primi mesi del prossimo anno in occasione della Festività di San Girolamo Emiliani (8 febbraio 2021), nel XVII secolo eletto co-Patrono della Val San Martino, il cui riverbero di fede e di cultura è altrettanto significativo e sentito per il nostro territorio. Un ringraziamento va al Coordinatore dell’Ecomuseo, Fabio Bonaiti e a tutti i soggetti che hanno collaborato, nelle scorse settimane, alla stesura del programma insieme alla promessa di non disperdere quanto fin qui operato insieme al fine di ripresentarlo in un futuro speriamo non troppo lontano”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI