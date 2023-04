‘Gabriele e i suoi amici’ all’RSA di Calolzio, un pomeriggio in musica

Insieme alle educatrici, hanno portato sorriso e ricordi agli ospiti della struttura

CALOLZIO – Victor Hugo scrisse: “La musica esprime ciò che non può essere espresso a parole e ciò che non può rimanere in silenzio” e, di fatto, così è accaduto anche ieri, martedì, alla RSA ‘Mandonna della Fiducia’ di Calolzio. Un pomeriggio musicale primaverile offerto da ‘Gabriele e i suoi amici’, organizzato grazie alle educatrici Sara Bolis e Michela Trezzi, che hanno partecipato attivamente all’intrattenimento, cantando e danzando.

Tutti hanno ‘rivissuto’ tempi lontani e ripercorso itinerari del cuore con un sorriso, pur se malinconico, grazie alla fisarmonica di Gabriele Bolis, la chitarra di Dario Bolis, il basso-tolla di Gilberto Garghentini e le loro armoniosissime voci.