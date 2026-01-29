Giornata della Memoria: a Calolzio si parla di “La zona di interesse” di Martin Amis

Ivano Gobbato presenta il romanzo che racconta l’orrore della Shoah e la quotidianità del male

Mercoledì 4 febbraio presso la BCC di Carate a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 20.45, presso la sala riunioni della BCC di Carate a Calolziocorte (via Bergamo 1/A), il gruppo CulturaInsieme propone un incontro dedicato al romanzo “La zona di interesse” di Martin Amis, nell’ambito del progetto “Intorno ai libri”.

A guidare la serata sarà Ivan Gobbato, che presenterà il libro e condurrà la riflessione sui temi affrontati.

Ambientato in un campo di concentramento nazista, il romanzo racconta l’orrore della Shoah dal punto di vista dei carnefici e dei complici, mostrando come il male possa diventare quotidianità. Considerato uno dei romanzi più controversi degli ultimi decenni, costringe il lettore a guardare ciò che preferirebbe ignorare, scuotendo e interrogando profondamente.

“Ma perché parlare ancora oggi di questi argomenti?”, si chiedono gli organizzatori. La risposta è chiara: “Perché la memoria non è mai garantita e le voci dei testimoni stanno scomparendo. Perché c’è chi nega e vuole rivedere la storia, e ogni opera che riporta alla luce gli orrori del passato contribuisce a contrastarli. Ed è proprio per questo che è necessario leggerlo, questo romanzo: perché ricordare è un impegno umano e civile.”

L’invito è aperto a tutti.