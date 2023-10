Giro di Lombardia: ecco dove e quando passerà, attenti alla viabilità

Tutte le modifiche alla viabilità nel Lecchese per il Giro di Lombardia

Il passaggio dei corridori sabato 7 ottobre nei paesi di Valmadrera, Pescate, Galbiate e Calolzio

CALOLZIO – Modifiche alla viabilità in alcuni paesi del Lecchese per il passaggio del Giro di Lombardia: sabato 7 ottobre il passaggio della competizione ciclistica comporterà come sempre limitazioni alla circolazione sul territorio. Valmadrera, in particolare la frazione di Parè, Pescate, Galbiate e Calolzio i Comuni lecchesi che dovranno momentaneamente bloccarsi per consentire il transito dei corridori in sicurezza.

Il percorso

Il Giro di Lombardia partirà da Como alle ore 10.20, e proseguirà in direzione Cantù per poi scalare il Ghisallo. Discesa poi fino a Bellagio e passaggio nel Lecchese. Qui i corridori attraverseranno prima Parè, frazione di Valmadrera, verso mezzogiorno, a seguire Pescate tra le ore 12.05 e le ore 12.14, Galbiate tra le ore 12.11 e le ore 12.20, infine Calolzio, intorno alle ore 12.30. Lasciato Lecco e il Lago di Como alle spalle, i ciclisti entreranno in provincia di Bergamo, dove inizierà una serie di saliscendi sulla Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Granda con un dislivello complessivo sopra i 4400 metri. Dopo Ganda la discesa a Selvino caratterizzata da 19 tornati e poi l’avvicinamento alla città di Bergamo, con il classico passaggio da Città Alta fino all’arrivo.

Divieti al transito nel Lecchese

Per consentire il passaggio in sicurezza dei corridori, sarà vietato il transito ai veicoli sulla Sp 583 a Parè, sulla Sp 72 nel Comune di Pescate, sulla Sp 59 a Galbiate e a Calolzio nelle seguenti vie dalle ore 11.30: Ponte Vittorio Emanuele II, Via Cavour (Cartiera), rotatoria Via Mazzini/De Gasperi, rotatoria Via Fabbricone, spartitraffico Via dei Sassi, rotatoria Via Lavello, Via Padri Serviti (verso Monastero), Via Fermi (cimitero), Via G. Di Vittorio, rotatoria Corso Europa/Via Padri Serviti, Via Bonacina (immissione contromano), Via Donatello, Via S.S. Cosma e Damiano, rotatoria verso Torre De Busi, Via Mandamentale Vecchia, Via Erta fino all’uscita dal territorio comunale.