Gli Alpini di Calolzio organizzano una taragnata solidale per il 25 ottobre

Fondi alla Casa Alpini di Endine Gaiano storica struttura sociosanitaria e residenza per persone con disabilità

Appuntamento a partire dalle ore 11.30 presso la sede in via F. Poggi in località La Cà di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – E’ tutto pronto per la Taragnata Solidale in favore della Casa Alpini di Endine Gaiano storica struttura sociosanitaria e residenza per persone con disabilità. L’evento organizzato dal Gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte si svolgerà domenica 25 ottobre a partire dalle ore 11.30 presso la sede in via F. Poggi in località La Cà di Calolziocorte.

Verranno preparate anche specialità tipiche del territorio che si potranno gustare negli spazi della sede oppure da asporto. Sono invitate tutte le penne nere del circondario, i famigliari, i simpatizzanti, gli amici e tutti coloro che hanno voglia di unirsi. Informazioni e prenotazioni ai numeri: 348 4916656 – 3663412801.