I lecchesi Giada Canino e Andrea Panizza testimonial contro il bullismo

Importante campagna di sensibilizzazione di regione Lombardia

I due sportivi lecchesi hanno girato un video per dire stop al bullismo

CALOLZIOCORTE – Nei giorni scorsi la ballerina di Calolzio Giada Canino è andata a Milano, nella sede di Regione Lombardia, per girare un video contro il bullismo assieme al mandellese Andrea Panizza, campione olimpico di canottaggio. I due lecchesi sono stati scelti come testimonial per l’importante campagna di sensibilizzazione.

Oggi, venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, il video è stato reso pubblico. Ricordiamo che Giada Canino è impegnata da tempo in questa battaglia soprattutto dopo che lei stessa era stata presa di mira sui social. La giovane sportiva di Calolzio non si è mai persa d’animo e, sostenuta da papà Elio e mamma Lella, ha portato avanti il suo messaggio di civiltà.

Ricordiamo che Giada Canino, in questi mesi, ha incontrato il Ministro Alessandra Locatelli ed è scesa in campo con il Milan sempre per dire “stop al bullismo”. Oggi questo nuovo traguardo al fianco di un altro grandissimo campione dello sport. “Purtroppo capita ancora che qualcuno faccia commenti stupidi sui social – ha confessato papà Elio -. Non ci facciamo più caso e andiamo avanti su questa strada perché al nostro fianco ci sono tante persone”.

Giada e la sua famiglia hanno ringraziato l’assessore regionale Elena Lucchini per questa opportunità e per il sostegno in questa importante battaglia.