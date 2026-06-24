I volontari di Plastic Free in azione a Calolzio: raccolti 60 kg di rifiuti

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1.037 mozziconi, un centinaio di bottiglie di vetro e una quantità assurda di tappi di bottiglia

Alcuni passanti, incuriositi, hanno chiesto informazioni sull’attività di pulizia in corso

CALOLZIOCORTE – Domenica scorsa i volontari di Plastic Free Lecco hanno sfidato il grande caldo per realizzare un nuovo clean up nel grande parco pubblico che si affaccia lungo viale De Gasperi, a Calolziocorte, accanto alla Cartiera dell’Adda.

Gli 8 volontari impegnati hanno raccolto circa 60 kg di rifiuti sparsi lungo il fiume e nel fiume: “1.037 mozziconi, un centinaio di bottiglie di vetro e una quantità assurda di tappi di bottiglia, saranno stati un migliaio”.

Alcuni passanti, incuriositi, hanno chiesto informazioni sull’attività di pulizia in corso rendendosi disponibili per il prossimo clean up.

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