Il coro della scuola Manzoni in visita agli ospiti del Centro Diurno Disabili

Una mattina di musica e sorrisi alla Casa Madonna della Fiducia di Foppenico

“Un successo che conferma il ruolo del coro come strumento di crescita personale e di dialogo tra scuola e territorio”

CALOLZIOCORTE – Ancora una volta protagonisti d’eccezione gli studenti del Coro Scolastico Manzoni, diretto dal prof. Alberto Sgrò, che nella mattinata di venerdì scorso hanno portato una ventata di musica e allegria al Centro Diurno Disabili di Foppenico, presso la Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte.

Con entusiasmo e naturalezza, i ragazzi hanno coinvolto gli ospiti del centro in un repertorio di canzoni note come Nel blu dipinto di blu, La canzone del sole e Lo sciatore, trasformando l’esibizione in un vero momento di condivisione intergenerazionale.

A brillare sul palco le voci delle giovani soliste Letizia, Nicla, Chiara, Cloe, Anna e Maram, apprezzate per precisione e sensibilità. Particolarmente coinvolgenti anche i movimenti scenici del brano Essere umani, ideati e guidati dall’alunna Azzurra, che hanno aggiunto espressività e dinamismo all’esibizione.

Un contributo prezioso è arrivato anche dagli studenti della sede di Carenno – Alessandro, Samuele e Gabriele – che hanno accompagnato il coro con partecipazione e spirito di collaborazione.

L’incontro, presentato dal prof. Massimo Tavola, è stato l’occasione per ribadire il valore educativo di queste esperienze, capaci di unire generazioni e rafforzare il senso di comunità. Presenti anche la maestra Maria Magni, il prof. Emanuele Torri e la prof.ssa Valeria Iovinella, a testimoniare il sostegno dell’intera comunità scolastica.

“Un successo che conferma il ruolo del coro come strumento di crescita personale e di dialogo tra scuola e territorio. Per gli studenti è stata davvero un’occasione speciale dove usare ciò che si impara a scuola per esprimere riconoscenza e affetto ai nostri nonni”.