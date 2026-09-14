Il mercato agricolo torna al Lavello: sei aziende per la ripartenza di Terrealte

Domani dalle 8 alle 13 riprende la vendita diretta nel parcheggio del Monastero di Santa Maria del Lavello
Nel mese di settembre saranno presenti sei aziende agricole, mentre da ottobre è previsto l’ingresso di altre realtà del territorio
CALOLZIOCORTE – Dopo cinque mesi di interruzione, torna al Monastero di Santa Maria del Lavello il mercato agricolo di Terrealte dedicato alla vendita diretta. L’attività riprenderà domani, martedì 15 settembre, dalle 8 alle 13, nel parcheggio di via Padri Serviti 1.
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