Il mercato agricolo torna al Lavello: sei aziende per la ripartenza di Terrealte

Il mercato, avviato lo scorso marzo e successivamente interrotto, riparte nell’ambito dell’accordo con il Comune di Calolziocorte, formalizzato con la delibera di Giunta comunale numero 71 del 27 luglio 2026, e con la Fondazione del Monastero di Santa Maria del Lavello, con la quale il contratto è stato stipulato il 9 marzo 2026.

L’iniziativa manterrà l’impostazione portata avanti da oltre 20 anni dal Consorzio Terrealte, puntando sulla vendita diretta per promuovere la filiera corta, sostenere l’economia locale e offrire ai consumatori prodotti freschi, stagionali e tracciabili.

Nel mese di settembre saranno sei le aziende agricole presenti al Lavello, con un’offerta che comprenderà frutta e verdura, carne, salumi e insaccati, miele, formaggi e derivati del latte, conserve, birra e altri prodotti.

Da ottobre è previsto l’ingresso di altre aziende agricole del territorio, con un conseguente ampliamento sia del numero degli operatori sia delle tipologie di prodotti disponibili.

Terrealte, in qualità di ente gestore, formerà una graduatoria delle aziende che presenteranno richiesta di partecipazione, secondo quanto previsto dal disciplinare adottato per il mercato di vendita dei prodotti agricoli di Calolziocorte. La selezione terrà conto di territorialità, qualità dei prodotti e modalità di produzione adottate dalle realtà aderenti.

Potranno partecipare esclusivamente le aziende agricole in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.