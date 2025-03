In tanti al Lavello per vedere la copia autentica della Sacra Sindone

Molto partecipato il primo week-end di eventi legati all’ostensione

La copia della famosissima reliquia sarà visibile fino al 30 marzo, nei prossimi giorni nuovi incontri culturali e religiosi

CALOLZIOCORTE – Estremamente partecipato il primo week-end di eventi legati all’ostensione della copia autentica della Sacra Sindone al Santuario Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.

“L’appuntamento iniziale, venerdì sera, ha visto la presenza di tante persone – ha detto il professor Massimo Tavola -. La Via Crucis si è tenuta in un’atmosfera molto raccolta caratterizzata dalle meditazioni del grande sindonologo e docente universitario professor Bruno Barberis, con le evidenziazioni fotografiche dei particolari della sindone abbinabili alle classiche stazioni della Via Crucis. Molto interessante anche l’intervento tenuto dallo storico dell’arte Silvio Tommasini”.

Il giorno successivo, sabato, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico, del professor Daniele Oliverio e del docente di religione Michele Rangoni, il professor Barberis ha tenuto una interessante conferenza a cui hanno preso parte gli studenti dell’istituto Rota di Calolzio.

“In questi primi giorni, poi, si è registrata particolare affluenza di pellegrini e devoti anche incuriositi dal disegno di Cristo a ispirazione sinfonica di Leonardo Da Vinci – ha concluso il professor Tavola -. Splendida anche l’elevazione musicale del Coro dell’Immacolata di Bergamo che si è svolta domenica pomeriggio nella chiesa arcipresbiterale”.

La copia della Sacra Sindone sarà visibile fino al 30 marzo, di seguito tutti gli eventi in calendario.