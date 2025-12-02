La ballerina calolziese Giada Canino tra i protagonisti del Festival dell’Inclusione

L’evento a Palazzo Lombardia mercoledì 3 dicembre Giornata internazionale delle persone con disabilità

“Le artiste e gli artisti ci dimostrano quanto la cultura, la musica e lo sport possano cambiare il modo in cui guardiamo alla disabilità”

CALOLZIOCORTE – A Palazzo Lombardia, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, torna il Festival Lombardo dell’Inclusione, promosso dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.

L’evento, completamente dedicato alla valorizzazione dei talenti e delle esperienze artistiche delle persone con disabilità, si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a partire dalle ore 9.30. A condurre il Festival sarà Chiara Tortorella, conduttrice televisiva e radiofonica, affiancata da Sarah Bellome.

“Il Festival Lombardo dell’Inclusione – afferma l’Assessore Lucchini – rappresenta un appuntamento che, negli anni testimonia il nostro impegno per rafforzare i valori di una comunità sempre più capace di valorizzare ogni talento. Celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità significa rinnovare il nostro dovere istituzionale: rimuovere le barriere fisiche e culturali, promuovere le capacità di ciascuno e creare spazi in cui l’inclusione non sia un obiettivo, ma la quotidianità. Le artiste e gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Auditorium ci dimostrano quanto la cultura, la musica e lo sport possano cambiare il modo in cui guardiamo alla disabilità. Regione Lombardia continuerà a sostenere con forza i progetti che generano partecipazione, autonomia e pari opportunità”.

Un programma ricco di performance artistiche e sportive

Sul palco si alterneranno gruppi e realtà che rappresentano eccellenze inclusive del territorio lombardo:

gruppo bresciano formato da persone con disabilità, musicisti ed educatori, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la musica. Ottava Nota: progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone-Forlanini-Ponte Lambro.

progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone-Forlanini-Ponte Lambro. Drum Theatre: ensemble di percussionisti nato da un progetto ideato da Sergio Cherubin, noto per spettacoli che uniscono percussioni, teatro e clowneria, finalisti a Italia’s Got Talent e già esibitisi in importanti eventi nazionali.

Accanto alle performance musicali, si esibiranno:

con una performance in Lingua dei Segni Italiana, Polisportiva Andes H di Mantova , con una coreografia pop,

, con una coreografia pop, Ugualmente Artisti, realtà inclusiva che coinvolge oltre 120 partecipanti dai 10 ai 70 anni, nata nel 2016 grazie alla collaborazione con Francesco Tognetti.

Il Festival vedrà inoltre i contributi di: