La ballerina calolziese Giada Canino tra i protagonisti del Festival dell’Inclusione

L’evento a Palazzo Lombardia mercoledì 3 dicembre Giornata internazionale delle persone con disabilità
“Le artiste e gli artisti ci dimostrano quanto la cultura, la musica e lo sport possano cambiare il modo in cui guardiamo alla disabilità”
CALOLZIOCORTE – A Palazzo Lombardia, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, torna il Festival Lombardo dell’Inclusione, promosso dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.
L’evento, completamente dedicato alla valorizzazione dei talenti e delle esperienze artistiche delle persone con disabilità, si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a partire dalle ore 9.30. A condurre il Festival sarà Chiara Tortorella, conduttrice televisiva e radiofonica, affiancata da Sarah Bellome.
“Il Festival Lombardo dell’Inclusione – afferma l’Assessore Lucchini – rappresenta un appuntamento che, negli anni testimonia il nostro impegno per rafforzare i valori di una comunità sempre più capace di valorizzare ogni talento. Celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità significa rinnovare il nostro dovere istituzionale: rimuovere le barriere fisiche e culturali, promuovere le capacità di ciascuno e creare spazi in cui l’inclusione non sia un obiettivo, ma la quotidianità. Le artiste e gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Auditorium ci dimostrano quanto la cultura, la musica e lo sport possano cambiare il modo in cui guardiamo alla disabilità. Regione Lombardia continuerà a sostenere con forza i progetti che generano partecipazione, autonomia e pari opportunità”.
Un programma ricco di performance artistiche e sportive
Sul palco si alterneranno gruppi e realtà che rappresentano eccellenze inclusive del territorio lombardo:
- Si Può Fare Band: gruppo bresciano formato da persone con disabilità, musicisti ed educatori, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la musica.
- Ottava Nota: progetto sociale e orchestrale della scuola di musica di via Marco Bruto (Milano), ispirato al metodo di José Antonio Abreu e rivolto a ragazzi con fragilità sociali e disabilità provenienti dai quartieri Salomone-Forlanini-Ponte Lambro.
- Drum Theatre: ensemble di percussionisti nato da un progetto ideato da Sergio Cherubin, noto per spettacoli che uniscono percussioni, teatro e clowneria, finalisti a Italia’s Got Talent e già esibitisi in importanti eventi nazionali.
Accanto alle performance musicali, si esibiranno:
- ENS Lombardia con una performance in Lingua dei Segni Italiana,
- Polisportiva Andes H di Mantova, con una coreografia pop,
- Ugualmente Artisti, realtà inclusiva che coinvolge oltre 120 partecipanti dai 10 ai 70 anni, nata nel 2016 grazie alla collaborazione con Francesco Tognetti.
Il Festival vedrà inoltre i contributi di:
- Giada Canino, campionessa mondiale, europea e italiana di danza paralimpica,
- SkiAbility, progetto Arge Alp dedicato alla valutazione dell’accessibilità dei comprensori sciistici alpini, con due siti pilota in Lombardia (Colere e Piani di Bobbio).