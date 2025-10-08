“La memoria mette radici”, l’albero Falcone sarà piantato a Monte Marenzo

Sabato 11 ottobre l’importante cerimonia aperta a tutta la cittadinanza

MONTE MARENZO – “La memoria mette radici”, è questo il titolo dell’importante giornata in programma sabato 11 ottobre e organizzata da Comune di Monte Marenzo, Alpini di Monte Marenzo e Fondazione Falcone.

L’albero dal fortissimo valore simbolico, già piantato a Torre de’ Busi lo scorso anno, verrà piantato anche a Monte Marenzo. Si tratta di una talea della pianta che vive in via Notarbartolo a Palermo, davanti alla casa dove abitarono Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. Questa pianta è un simbolo di memoria e di legalità ed è dedicata a Piersanti Mattarella, anche lui assassinato dalla mafia, il 6 gennaio 1980. Presto sarà custodito e curato con dedizione dalle associazioni, dai giovani e da tutta la comunità di Monte Marenzo.

La mattinata, a cui tutti sono invitati a partecipare, inizierà alle 10 con il ritrovo presso la piazza Municipale. A seguire alzabandiera; deposizione corona al monumento dei Caduti; corteo verso le scuole di Monte Marenzo; piantumazione della talea dell’Albero Falcone; benedizione; intervento dei ragazzi dell’istituto comprensivo; interventi istituzionali (si ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il sostegno e la costante disponibilità).