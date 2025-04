La Polisportiva Monte Marenzo consegna al Prefetto una colomba simbolo di pace e solidarietà

Il cavalier Angelo Fontana e Giacomo Milani lo hanno anche ringraziato per la cerimonia di consegna delle medaglie al valore

MONTE MARENZO – In occasione della Santa Pasqua, il Cavalier Angelo Fontana e Giacomo Milani, in rappresentanza della Polisportiva di Monte Marenzo, hanno il Prefetto della Provincia di Lecco, Sergio Pomponio, per donargli la colomba Uildm Lecco e Telethon, simbolo di pace e solidarietà.

L’incontro è stato anche l’occasione per ringraziare il Prefetto per la splendida manifestazione svoltasi mercoledì 26 marzo a Monte Marenzo, presso la Scuola Primaria “A. Colombo”. In quell’occasione, il Prefetto ha consegnato cinque medaglie d’onore ai familiari di cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale.

“Gli abbiamo manifestato la nostra gratitudine perché tutti i presenti hanno molto apprezzato il profondo messaggio rivolto dal Prefetto, indirizzato al sindaco Paolo Colombo, agli insegnanti, ai sindaci presenti, alla presidente della Provincia Alessandra Hofamann, a tutte le autorità civili e militari presenti e, in particolare, ai giovani alunni, che hanno partecipato con entusiasmo e grande coinvolgimento. Un ringraziamento speciale va anche ai familiari dei deportati”.