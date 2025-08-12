La Sagra della Polenta di Erve festeggia 30 anni con il “tutto esaurito”!

Grande partecipazione e clima di festa domenica scorsa, ottimo lavoro della Pro Loco e dei volontari

“Felici di vedere tanti giovani partecipare attivamente. E’ il segno che la tradizione continua”

ERVE – Grande partecipazione e clima di festa domenica scorsa a Erve per la 30^ edizione della tradizionale Sagra della Polenta. Sin dalle prime ore del mattino il paese ha fatto registrare il “tutto esaurito”. Molti visitatori hanno raggiunto la festa utilizzando le corse del bus di linea. Molto apprezzati anche i mercatini artigianali e il trenino turistico che ha percorso le vie del paese per la gioia di grandi e piccini.

All’ora di pranzo moltissime persone hanno apprezzato i diversi piatti tipici a base di polenta preparati per l’occasione. Ospiti della giornata la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann e la Presidente di Linee Lecco Agnese Massaro. Successivamente, nel pomeriggio, la fanfara dei bersaglieri di Sorisole ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione coinvolgente, accolta da lunghi applausi.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la 30^ edizione – ha dichiarato Fabio Valsecchi, Presidente della Pro Loco – ma soprattutto felici di vedere tanti giovani partecipare attivamente. E’ il segno che la tradizione continua e che il paese guarda al futuro con energia”.

Soddisfatto anche il Sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi: “Questa giornata è la dimostrazione di quanto una comunità unita possa fare. Ringrazio la Pro Loco, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. E’ stato un bellissimo momento di condivisione e promozione del nostro territorio”.