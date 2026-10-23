Lavori urgenti a Vercurago: senso unico alternato sulla SS639 (via Roma)

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Dalle ore 9 alle ore 16 di oggi, venerdì 23 ottobre

Riparazione di un guasto della linea in media tensione, ecco le modifiche alla viabilità

VERCURAGO – A causa di alcuni lavori urgenti per la riparazione di un guasto della linea in media tensione, a Vercurago, dalle ore 9 alle ore 16 di oggi (venerdì 23 ottobre), chiusura della corsia in direzione Lecco della SS639 (via Roma) in prossimità dell’incrocio semaforico con via IV Novembre. La necessità è stata comunicata dal gestore delle reti di distribuzione dell’energia elettrica E-distribuzione

E’ previsto:

  • il transito a senso unico alternato sulla corsia in direzione Calolziocorte
  • l’innesto da via IV Novembre verrà garantito in sicurezza da un moviere
  • l’ingresso da Piazza Marconi verrà inibito e il transito deviato su via Italia.

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