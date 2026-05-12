Lecco-Bergamo: Anas annuncia i lavori di riasfaltatura tra Cisano e Monte Marenzo

Lavori concordati con le istituzioni e gli enti locali

Dalla serata di oggi (12 maggio) al via la manutenzione del percorso alternativo all’attraversamento del ponte di Brivio

MONTE MARENZO – Anas ha comunicato che, a partire dalla serata di oggi (12 maggio), procederà con i lavori di manutenzione delle pavimentazioni lungo la strada statale 639 “del Lago di Pusiano e di Garlate”. I lavori sono correlati all’intervento attualmente in corso sul ponte di Brivio, sulla strada statale 342 “Briantea”, e riguardano il rifacimento dei piani viabili lungo il percorso alternativo individuato per il periodo di chiusura del ponte.

Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e limitare i disagi alla circolazione, dalle ore 21 di questa sera fino alle ore 6 di domani sarà istituito un senso unico alternato nel tratto compreso tra il comune di Monte Marenzo (km 32,900) e il comune di Cisano Bergamasco (km 36,800). Le limitazioni al traffico saranno attive nella medesima fascia oraria notturna nelle notti del 13 e 14 maggio e termineranno alle ore 6 di venerdì 15 maggio 2026.

Un sollievo per i residenti della frazione Levata che, proprio in questi giorni, avevano denunciato i disagi creato dalla presenza delle buche e la pericolosità di una strada in quelle condizioni.