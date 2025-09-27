Lecco: Trent’anni di Provincia, focus su ciclabilità e cambiamento

CALOLZIOCORTE – La Provincia di Lecco celebra i trent’anni dalla sua istituzione con un evento dedicato alla mobilità sostenibile. “Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume” è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 4 ottobre al Monastero del Lavello di Calolziocorte. Una giornata che intreccia approfondimenti, testimonianze e una pedalata collettiva lungo l’Adda fino a Brivio.

L’appuntamento si aprirà alle 9.30 con l’accoglienza e i saluti istituzionali di, e. Alle 9.45 spazio al tema “Ciclabilità – Cos’è cambiato in 30 anni di Provincia”: un confronto sull’evoluzione delle infrastrutture e sul cambio di mentalità che vedrà interventi di, vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla mobilità, e, dirigente della Provincia di Lecco.Alle 10.00 l’attenzione sarà rivolta al “Piano provinciale di mobilità ciclabile adottato oggi”, con la presentazione della rete e delle finalità delle scelte. La parola passerà agli esperti per uno sguardo tecnico sul piano. Alle 10.30 si parlerà di “Pedalare oggi. Perché?”, con assaggi di esperienze a cura di

Dalle 10.45 prenderà il via “Una pedalata in compagnia”, partenza in bicicletta verso Brivio lungo l’Adda. L’arrivo è previsto per le 12.30, con foto ricordo sul fiume per un saluto collettivo sull’Adda.

L’iniziativa unisce riflessione e partecipazione attiva, puntando i riflettori su trent’anni di cambiamenti e su un nuovo piano per la mobilità ciclabile nella Provincia di Lecco.