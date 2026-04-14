L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Lecco compie 20 anni

Un percorso fatto di solidarietà, impegno e vicinanza

Domenica 19 aprile la festa per celebrare l’importante traguardo

MONTE MARENZO – Domenica 19 aprile si terrà un evento speciale per celebrare i 20 anni dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm). Si tratta di un’importante iniziativa dedicata a ricordare e valorizzare l’impegno e il lavoro svolto nel tempo dall’associazione, sempre al fianco delle persone affette da distrofia muscolare.

“La nostra storia ha avuto inizio proprio a Monte Marenzo, quando a Fabrizio Fontana venne diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne: una malattia genetica, neuromuscolare e degenerativa, che comporta una progressiva perdita della forza e della massa muscolare. Da quel momento è nato un percorso fatto di solidarietà, impegno e vicinanza, che in questi anni ha permesso all’Associazione di crescere e diventare un punto di riferimento per tante persone e famiglie”.

Nella locandina qui sotto il programma della giornata e le informazioni per partecipare.