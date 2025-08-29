Maltempo a Calolziocorte, ancora allagato il sottopasso di via Mazzini

I gruppi consigliari di minoranza denunciano la situazione di pericolo

Calolzio BeneComune e CambiaCalolzio: caditoie ostruite e semaforo non funzionante

CALOLZIOCORTE – Dopo il forte temporale di oggi pomeriggio, 29 agosto, ancora problemi al sottopasso di via Mazzini a Calolziocorte che si è allagato per l’ennesima volta. Era già successo un mesetto fa, dopo un altro violento acquazzone, in quell’occasione un furgoncino era rimasto bloccato nell’acqua.

A sottolineare il problema è stata Sonia Mazzoleni, capogruppo di Calolziocorte BeneComune, che era presente sul posto e ha individuato alcune criticità: “L’asfalto del marciapiede si sgretola e poi, con tutta probabilità, va ad ostruire le caditoie che con l’ausilio delle pompe dovrebbero far defluire l’acqua – ha detto la consigliera di minoranza -. L’altro problema è il semaforo che, in casi come questi, dovrebbe diventare rosso e impedire il passaggio dei mezzi mentre era lampeggiante, anche se sul posto era presente la Polizia Locale”.

Sul problema è tornato anche il consigliere di Cambia Calolzio Diego Colosimo che aveva già chiesto al comune di intervenire dopo l’episodio di fine luglio. Il consigliere di minoranza ha scritto alla Prefettura: “Come già segnalato con la PEC del 14/08/2025, si comunica che si è verificato un nuovo episodio di allagamento dei sottopassi della città di Calolziocorte. Come riportato anche dalla stampa locale, l’impianto di segnalazione del pericolo si è dimostrato inefficace e, soprattutto, non correttamente funzionante. Alla luce di quanto sopra, si richiede un intervento della Prefettura nei confronti del Comune di Calolziocorte affinché venga adottato un sistema di allerta più adeguato ed efficace per prevenire situazioni di rischio”.