Maltempo a Calolziocorte, frana in via Ai Colli: chiuso il sentiero per Lorentino

Predisposta l’ordinanza di chiusura del sentiero pedonale che conduce alla frazione di Lorentino; nessun altro danno segnalato

Sopralluogo dell’assessora Cristina Valsecchi dopo il maltempo; sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale

CALOLZIOCORTE – Il forte temporale che nella notte ha colpito il territorio ha provocato uno smottamento in via Ai Colli, a Calolziocorte, rendendo necessaria la chiusura della strada. Il cedimento del terreno ha inoltre distrutto un pollaio: alcuni degli animali presenti sono morti, mentre alcune galline sono riuscite a salvarsi.

A verificare i danni causati dal maltempo è stata Cristina Valsecchi, assessora del Comune di Calolziocorte con deleghe ad Ambiente e sostenibilità ed Ecologia, che ha effettuato un sopralluogo nella notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. È stata inoltre predisposta l’ordinanza che dispone la chiusura della strada interessata dallo smottamento, il sentiero pedonale che conduce alla frazione di Lorentino.

Al momento non sono stati segnalati altri danni sul territorio comunale riconducibili al violento temporale.