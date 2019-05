Continua il percorso verso il nuovo assetto del mercato di Calolzio

Mattinata di lavoro per gli assessori Valsecchi e Gandolfi, giovedì l’assemblea con gli ambulanti

CALOLZIOCORTE – Mattinata di lavoro quella di oggi, martedì, per gli assessori calolziesi Cristina Valsecchi e Dario Gandolfi.

I due amministratori, di buon ora, si sono recati tra le bancarelle del mercato cittadino per continuare il percorso che porterà nelle prossime settimane al nuovo assetto degli ambulanti.

Parte delle bancarelle oggi collocate nel piazzale Marinai d’Italia, infatti, verranno trasferite nella zona pedonale davanti al Dancing Lavello per migliorare la sicurezza e recuperare qualche posto auto.

Scopo della visita era quello di raccogliere le partite Iva degli operatori coinvolti nello spostamento: “Con i dati potremo verificare attraverso la Camera di Commercio l’anzianità delle licenze in modo da stabilire un criterio oggettivo per definire i vari spostamenti come già avvenuto in altri comuni” ha spiegato l’assessore Cristina Valsecchi che è anche presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino.

“Giovedì c’è in programma una nuova riunione con gli ambulanti per definire gli ultimi aspetti in base proprio all’anzianità della licenza – ha spiegato Valsecchi – Proprio stamattina abbiamo ricevuto il ringraziamento degli ambulanti per la scelta di questo criterio oggettivo, mentre vorrei ringraziare il direttore di Confcommercio Alberto Riva per il supporto fornito”.