Monte Marenzo aderisce al progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”

Promuovere l’inclusione digitale attraverso percorsi educativi mirati

L’iniziativa punta a formare 2 milioni di cittadini entro il 2026

LECCO – Da settembre 2025, il Comune di Monte Marenzo, con il supporto del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) “Fabrizio de André” di Maggianico, ha aderito al progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziato con fondi PNRR. L’iniziativa punta a formare 2 milioni di cittadini entro il 2026, promuovendo l’inclusione digitale attraverso percorsi educativi mirati.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto è di sostenere efficacemente l’inclusione digitale attraverso una nuova opportunità educativa, che mira a sviluppare nella popolazione le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definite nel quadro europeo DigComp.

Il servizio si rivolge a giovani (over 16 anni) e adulti a rischio di esclusione digitale e con poca dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie per renderli competenti e autonomi nell’uso di Internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione, fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.

Dove e come accedere al servizio

I cittadini possono fruire del servizio, rivolgendosi al punto di facilitazione digitale del Comune (Municipio, piano terra). Un operatore presente potrà aiutarti gratuitamente a:

Attivare e gestire identità digitali (SPID, CIEID, CNS, eIDAS);

Accedere a servizi della PA (App IO, PagoPA, Fascicolo Sanitario Elettronico, MyINPS);

Iscrizioni a servizi comunali (asilo nido, mensa e trasporto scolastico).

Come prenotarsi

È possibile prenotare il servizio in tre modi:

Inviando una mail a facilita.monte.marenzo@cpialecco.edu.it;

Chiamando il numero 0341 1234567 (lun-ven, 9:00-12:30);

Recandosi di persona presso l’ufficio al piano terra del Municipio negli orari di

apertura.

Importante: portare con sé un documento di identità valido. Il servizio è disponibile fino al 31 dicembre 2025.