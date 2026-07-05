In frazione Levata musica e brindisi per lo straordinario traguardo

Presente anche il sindaco Paola Colombo con i rappresentanti di alcune associazioni del paese

MONTE MARENZO – Grande festa per i 101 anni della signora Paola Letizia. Ieri, sabato 4 luglio, nella frazione Levata di Monte Marenzo, si è respirata un’atmosfera di grande gioia e commozione per l’importante traguardo raggiungo dalla signora Paola Letizia, un evento eccezionale per qualsiasi comunità.

Nata a Trapani il 28 giugno 1925, Paola si è trasferita a Monte Marenzo nel 1968 insieme al marito Paolo Matteo D’Ippolito. Mamma di sette figli (Carmelo, Biagia, Anna, Giuseppe, Salvatore, Enrico e Rocco), è anche orgogliosamente nonna di 14 nipoti e bisnonna di 12 pronipoti. Una famiglia numerosa che ogni giorno le dimostra affetto e vicinanza, prendendosi cura di lei con amore e dedizione.

Alle ore 11, davanti alla sua abitazione, si è svolta una grande festa musicale. La casa, infatti, non sarebbe stata sufficientemente grande per accogliere tutti gli invitati, che hanno voluto stringersi attorno alla signora Paola per festeggiare questo straordinario traguardo.

Protagonisti della mattinata sono stati Gabriele Bolis e i suoi amici (Dario Bolis, Gilberto Garghentini e Giovanni Gilardi), elegantemente vestiti con camicia rossa e cravatta bianca.

I musicisti hanno regalato alla festeggiata momenti di grande emozione. Il più toccante è stato quando Gabriele Bolis, con la sua fisarmonica, si è inginocchiato davanti alla signora Paola e le ha dedicato una commovente interpretazione di “Tanti auguri a te”. Più volte, nonostante il sole cocente, Gabriele si è inginocchiato per suonare e cantare davanti a lei, suscitando l’applauso e la commozione dei familiari e di tutti i presenti.

Particolarmente emozionante è stato il gesto della nipote Desi D’Ippolito, in attesa di una bambina, che si è avvicinata alla nonna. Paola, con infinita tenerezza, ha baciato il pancione della nipote, regalando a tutti i presenti un’immagine carica di affetto, speranza e continuità tra le generazioni.

Oltre ai numerosissimi familiari, erano presenti il sindaco Paola Colombo che ha portato gli auguri di tutta la cittadinanza, Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo, Giuseppina Bonanomi, rappresentante della Cgil di Lecco, e un pensiero di auguri è giunto anche dalla presidente del gruppo “Il Germoglio del Monte”, Anna Maria Scapolo.

Nel corso della festa, tra fiori, torte, pasticcini, pizzette e bevande, i figli di Paola Letizia e tutti i familiari hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco e a tutte le persone intervenute, che con la loro presenza hanno condiviso questa straordinaria ricorrenza, contribuendo a renderla ancora più speciale, emozionante e indimenticabile.