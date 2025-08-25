Monte Marenzo. L’ufficio postale chiude per lavori di ristrutturazione

Dal 3 settembre al 22 settembre gli interventi nell’ambito del Progetto Polis
MONTE MARENZO – L’Ufficio Postale di Monte Marenzo (Piazza Municipio 5) resterà chiuso al pubblico dal 3 settembre 2025 al 22 settembre 2025 per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.
Durante il periodo di chiusura sarà possibile rivolgersi ai seguenti uffici postali:
- Ufficio Postale di Calolziocorte – Locatelli 1/A
Orari: lunedì-venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
Postamat H24 disponibile.
Presso questo ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità (vincolate all’ufficio di radicamento), solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35.
- Ufficio Postale di Torre de Busi – Via Vittorio Veneto 19
Orari: lunedì-venerdì 8.20-13.45, sabato 8.20-12.45.
Riapertura prevista mercoledì 24 settembre 2025 (salvo imprevisti). Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al presidio di Relazioni Istituzionali Territoriali di Poste Italiane.