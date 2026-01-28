Monte Marenzo nella storia delle Olimpiadi: Franco Rota tedoforo di Milano-Cortina

Appassionato sportivo, già allenatore della Polisportiva ed ex consigliere comunale, è stato scelto per portare la fiaccola

Un orgoglio per tutto il paese, Franco è stato festeggiato in comune: “Una grossa emozione”

MONTE MARENZO – Monte Marenzo si prepara a vivere un momento di grande orgoglio per tutto il paese: il concittadino Franco Rota è stato scelto come tedoforo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Martedì 27 gennaio, in municipio, Franco Rota è stato accolto dal Sindaco Paola Colombo, che ha voluto congratularsi personalmente con lui per il prestigioso incarico ricevuto. Un riconoscimento che riempie di soddisfazione non solo Franco, ma tutta la comunità.

L’Amministrazione comunale di Monte Marenzo e la Polisportiva, insieme al responsabile dell’Area Sociale Angelo Fontana, hanno espresso grande orgoglio per questo traguardo. Appassionato sportivo, già allenatore di calcio della Polisportiva ed ex consigliere comunale, Franco rappresenterà non solo Monte Marenzo, ma l’intero territorio della Valle San Martino: “La conferma ufficiale da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 è arrivata come una sorpresa inaspettata, essere stato scelto tra i diecimila e 1 tedofori in tutta Italia è una grossa emozione”.

Subito dopo l’incontro in Comune, Paola Colombo, Franco Rota e Angelo Fontana si sono recati alla scuola primaria di Monte Marenzo, per vedere il “Tabellone delle Vittorie – Monte Marenzo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026”, affiancato da Tina e Milo, le mascotte simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 1 febbraio, quando il nostro territorio partendo dal Comune di Colico ospiterà la tappa per noi più attesa del viaggio della torcia olimpica. Un evento che coinvolgerà l’intera comunità, le scuole e le associazioni sportive locali, pronte ad applaudire tutti i tedofori tra cui ci sarà anche Franco.

Dopo Colico, la fiamma olimpica proseguirà lungo la sponda orientale del lago verso Mandello del Lario, Abbadia Lariana e infine Lecco, dove in piazza Garibaldi è prevista la celebrazione ufficiale a partire dalle ore 17.

“Monte Marenzo, attraverso Franco Rota, entra così a far parte della grande storia olimpica, portando con sé i valori dello sport, della passione e dell’impegno condiviso” hanno detto il sindaco Paola Colombo e Angelo Fontana.