Musica e canti natalizi: gli auguri degli studenti della scuola Manzoni alla città

I ragazzi della scuola hanno portato un soffio di spensieratezza per le vie di Calolzio

Tante le persone che si sono fermate volentieri ad ascoltare e scambiare due parole con i giovani musicisti

CALOLZIOCORTE – I ragazzi della 2^C, quattro clarinetti della 3^A e due elfi cantanti della 2^A della scuola secondaria di primo grado Manzoni hanno regalato una mattinata speciale ai cittadini di Calolziocorte portando per le strade un bel momento di gioia e spensieratezza… a suon di musica e canti natalizi.

Accompagnati dai professori Alberto Sgrò, Giulia Arrigoni, Massimo Tavola e Martino Antonio, i ragazzi hanno letteralmente girato tutta Calolzio per donare gioia alla cittadinanza attraverso la musica. Il gruppo, come di consueto, ha fatto tappa in comune per salutare il sindaco e gli altri amministratori e ha salutato i bimbi della scuola dell’infanzia di via Lavello e i ragazzi della primaria di Foppenico e dell’istituto Rota.

Durante il loro itinerario hanno anche salutato i commercianti, che hanno donato loro caramelle, e c’è stato anche spazio per una tappa nel mercato cittadino e, particolarmente emozionante, l’esibizione davanti al santuario del Lavello. Il gioioso gruppo ha visitato anche la sede di Confartigianato. Tante le persone che si sono fermate volentieri ad ascoltare e scambiare due parole con i giovani musicisti, che hanno ricevuto tantissimi applausi e apprezzamenti per la bella iniziativa.