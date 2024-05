Novità all’Istituto Rota di Calolzio: le materie STEM si imparano con i Lego

Non un semplice gioco ma un nuovo strumento per l’apprendimento

A breve verrà allestita anche un’aula immersiva dotata di tecnologia interattiva

CALOLZIOCORTE – Due importanti novità all’istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte che, grazie ai fondi PNRR e al prezioso contributo di un privato, ha potuto acquistare due importanti strumenti che rivoluzionano il modo di fare didattica, soprattutto per quanto riguarda le materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). Da quest’anno, infatti, i ragazzi della scuola calolziese possono studiare utilizzando i Lego e, tra pochi giorni, avranno a disposizione anche un’aula immersiva.

Ma andiamo con ordine. Cosa c’entrano i mattoncini colorati più famosi del mondo con la didattica scolastica? A spiegarcelo è il vicepreside Daniele Oliverio: “Stiamo parlando di Lego Education, una linea studiata appositamente per le scuole che ripensa all’apprendimento Stem rendendolo pratico, intuitivo, inclusivo e altamente adattabile. Si tratta di un sistema che si adatta a tutti i gradi, dalla primaria alle secondarie, già abbondantemente sperimentato in altre scuole con ottimi risultati che abbiamo già potuto toccare con mano anche qui”.

Lego Education offre alla classe infinite possibilità di apprendimento pratiche attraverso il gioco, la risoluzione dei problemi e la narrazione, preparandoli a sviluppare una mentalità resiliente e indipendente. Il sistema ha numerose implicazioni: consente sia l’apprendimento dei concetti più basilari per arrivare ad applicazioni anche molto sofisticate.

“Oggi più che mai la scuola si deve adeguare alle nuove tecnologie per offrire i migliori strumenti di apprendimento ai nostri ragazzi – ha continuato il professor Oliverio -. I professori in primis sono chiamati a un cambio di mentalità che deve essere supportato da un continuo impegno teso alla formazione. Fortunatamente possiamo contare sul supporto di una dirigente scolastica attenta come la dottoressa Carmela Teodora Carlino e sull’entusiasmo di tutti i docenti che accettano quotidianamente queste sfide per costruire una didattica sempre più avanzata e innovativa”.

Non è un caso se negli ultimi 3 anni l’istituto Lorenzo Rota (che conta liceo scientifico, liceo scienze umane, liceo scienze applicate, istituti tecnici settore economico AFM e settore tecnologico CAT) ha aumentato il numero di iscritti da una media di 140 ai 210 di quest’anno: “Il prossimo anno arriveremo a toccare quota 850/860 studenti e questo non può che farci piacere perché è la ricompensa agli sforzi che vengono fatti di cui, le ultime novità introdotte, sono solo un esempio. Basti pensare che proprio quest’anno oltre agli open day con i ragazzi delle classi terze delle scuole primarie di secondo grado, abbiamo organizzato anche due appuntamenti con gli studenti di seconda (circa 220 partecipanti in totale) che hanno potuto vedere i nostri laboratori”.

L’altra novità che sarà pronta a breve è l’aula immersiva dotata di tecnologia interattiva che permette alla classe di interagire con i contenuti, rendendo l’apprendimento coinvolgente, attivo e partecipativo: “Anche questo step si inserisce in un processo di crescita della nostra scuola che vuole mettere sempre più al centro lo studente con l’intento di offrire un maggiore numero di possibilità”.

Un percorso in cui i professori rivestono un ruolo fondamentale: “Grazie a C2 Group abbiamo organizzato un workshop Stem proprio per promuovere l’utilizzo didattico del Kit Lego. L’incontro è aperto a tutti i docenti delle scuole della provincia di Lecco (primaria di 1° grado, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado) per il 22 maggio presso l’istituto Rota (QUI LA LOCANDIDA CON TUTTI I DETTAGLI)”.

E, non è finita qui, perché l’Istituto Rota è pronto a illustrare i primi frutti di un nuovo interessante progetto inclusivo legato a una web radio che vede protagonisti i ragazzi con la collaborazione di Onda Radio Concertando di Olginate. Tutti i dettagli saranno resi noti a breve…