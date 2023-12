Pomeriggio speciale a Calolzio, show sul ghiaccio della Sk8 Crew

Appuntamento sabato 16 settembre ore 16.30 in piazza Vittorio Veneto

Musica, luci e armonia coinvolgeranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni e avvenimenti inaspettati

CALOLZIOCORTE – “Il Grinch e la fiaba del Natale”, è questo il titolo dello spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio in programma sabato 16 dicembre presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. L’appuntamento è per le 16.30 e vedrà protagonista la Sk8 Crew. Musica, luci e armonia coinvolgeranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni e avvenimenti inaspettati.

Lo spettacolo, organizzato dall’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, si inserisce nel ricco programma di eventi natalizi allestito con la Pro Loco. Il pomeriggio sarà infatti allietato dalla presenza di un trenino (dalle 14.30 alle 18.30) che girerà per le via della città e dalla presenza degli Alpini che prepareranno caldarroste.