Progetto Iang: opportunità estive per i giovani nati tra il 2006 e il 2009

Due settimane d’impegno per la comunità, al termine un buono acquisto da 150 euro

Il progetto, in collaborazione con Living Land, è rivolto ai residenti nei Comuni del Polo Valle San Martino

LECCO – Il progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, in collaborazione con il progetto Living Land, ha attivato offerte esperienze estive arricchenti e formative rivolte ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2006 e il 2009, residenti nei Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago).

Le attività, progettate per gruppi di 10 ragazzi e ragazze, si svolgeranno per due settimane consecutive, dal lunedì al venerdì, nell’orario compreso tra le 8 e le 16, per un totale di 32 ore settimanali, incluso il momento del pranzo. Ogni gruppo sarà coordinato da un tutor esperto che guiderà i partecipanti in un percorso costruttivo e stimolante, permettendo loro di mettere in gioco le proprie competenze insieme ai coetanei.

Dettagli delle Esperienze

Util Estate Carenno e Monte Marenzo, dal 17 al 28 giugno: saranno svolte attività artistiche, organizzazione eventi e riqualifica spazi pubblici presso i Comuni di Carenno e Monte Marenzo;

Estate in Agriturismo, dal 1 al 12 luglio: i selezionati svolgeranno attività di coltivazione, raccolta piccoli frutti, cura di animali e dei loro spazi presso l’Agriturismo il Ronco di Garlate;

Azienda agricola e Util Estate Olginate, dal 15 al 26 luglio: verranno svolte attività agricole, cura di animali e dei loro spazi presso l’Azienda Agricola Airoldi di Olginate e attività di supporto educativo c/o La Stupidera presso azienda AAG Stucchi

Al termine dell’esperienza, ogni partecipante riceverà un buono acquisto del valore di €150 da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio. Per partecipare al bando è necessario essere nati tra il 2006 e il 2009 e avere residenza nei Comuni che aderiscono all’iniziativa, come specificato sul bando. È possibile iscriversi fino al 2 giugno 2024 compilando il form presente sul sito di Living Land.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 7502021.