Rotary e Fondazione Lavello aprono il sipario sul palco della Scala

CALOLZIOCORTE – Sarà come avere un palco alla scala… Per tutti gli appassionati di lirica, il Rotary Club Lecco Le Grigne, in collaborazione con la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, dedica alla Tosca di Giacomo Puccini un evento speciale. Sabato 7 dicembre alle ore 17.30, presso la sala espositiva del Monastero del Lavello a Calolziocorte, verrà proiettata in diretta la Prima della Scala di Milano. Il costo di ingresso, fino a esaurimento posti, è di 20 euro e include la proiezione e nell’intervallo tra il primo e il secondo atto, un’apericena a buffet. Prenotazione obbligatoria alla mail: rotarylegrigne@outlook. com o 347.4909616 (Alessandro).