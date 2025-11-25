Spettacolo de “I Legnanesi” al Cenacolo Francescano: 3.000 euro per “Il Nespolo”

Ancora un successo per l’iniziativa benefica organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino

“Siamo davvero contenti per essere riusciti ancora una volta a dare il nostro contributo a una realtà così significativa e meritoria”

CALOLZIOCORTE – Un altro spettacolo benefico, organizzato da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, che ha permesso di donare 3000 euro alla Associazione Fabio Sassi Odv che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno. Lo spettacolo della compagnia di teatro dialettale de “I Legnanesi” dal titolo “Ricordati il bonsai”, andato in scena al Cenacolo Francescano di Lecco a inizio ottobre, ha permesso di raccogliere una cifra importante.

“Siamo davvero contenti per essere riusciti ancora una volta a dare il nostro contributo a una realtà così significativa e meritoria – commenta la presidente della Zona di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, in prima fila nell’organizzare l’iniziativa insieme a insieme a Luca Ronchetti, volontario dell’Associazione Fabio Sassi Odv – Ringraziamo gli spettatori che hanno voluto dare una mano concreta alla associazione e all’hospice. Siamo felici di essere riusciti a dare continuità al nostro impegno solidale”.

L’assegno di 3000 euro, relativo a quanto raccolto in occasione dello spettacolo di ottobre, è stato consegnato dalla presidente di Confcommercio Lecco-Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi, nelle mani di Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi Odv; presenti anche il volontario Maurizio Todeschini e Luca Ronchetti.