Torna la camminata per Telethon: 20^ Sgambata Monte Marenzo-Morterone

Un gruppo di 11 camminatori unirà le due comunità con la tradizionale escursione che si ripete da tanti anni

La giornata di festa proseguirà con un pranzo alla Trattoria dei Cacciatori con gli ambasciatori di Telethon

MONTE MARENZO – Domenica 26 ottobre torna una piacevole tradizione benefica portata avanti da alcuni amici di Telethon. Con il ritorno all’orario solare – alle 3 si spostano le lancette un’ora indietro – i partecipanti potranno godersi un’ora di sonno in più prima della partenza.

Alle ore 6, dal sagrato della Chiesa di Monte Marenzo, dopo la benedizione di Don Angelo, un gruppo di 11 coraggiosi camminatori partirà alla volta di Morterone, cammineranno per 6 ore di fila per l’appuntamento organizzato dalla Polisportiva di Monte Marenzo a sostegno di Telethon.

Il percorso: Monte Marenzo – San Gottardo – via Brione – Sopracornola – Carenno – Chiesa dei Morti – Pertusino – Dorsale Orobica Lecchese – Passata – Passo della Porta – Rifugio Resegone – Forbesette – Morterone, il comune più piccolo d’Italia.

Durante il tragitto, i camminatori troveranno anche il tempo per immortalare i panorami mozzafiato che il percorso regala a ogni passo, il Resegone compreso. Un secondo gruppo di 18 persone, compreso il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo, raggiungeranno Morterone in auto, per unirsi ai camminatori e godersi la giornata immersi nella natura.

Ad accogliere tutti, come sempre, Antonella Invernizzi, a cui la Polisportiva esprime la più profonda gratitudine per i 20 anni di collaborazione e per l’organizzazione della cena benefica a favore di Telethon (sabato sera 25 ottobre) presso la Trattoria dei Cacciatori. La giornata di domenica, invece, proseguirà con un pranzo conviviale alla Trattoria dei Cacciatori, dove alle ore 12.40 arriveranno gli “ambasciatori di Telethon”.

Un ringraziamento speciale da parte di Angelo Fontana di Telethon va a Mauro Tagliaferri, che ancora una volta è riuscito a riunire un bellissimo gruppo di 30 partecipanti tra camminatori e sostenitori. Una domenica di sport, amicizia e solidarietà che conferma lo spirito generoso e unito della comunità di Monte Marenzo.