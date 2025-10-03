Trent’anni della Provincia di Lecco, al Lavello il nuovo Piano per la mobilità ciclabile

Una giornata dedicata alla mobilità sostenibile e alla nuova rete ciclabile provinciale

“L’iniziativa conferma l’impegno della Provincia di Lecco nello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile”

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Lecco (1995-2025), sabato 4 ottobre il Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte ospiterà l’evento “Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume”. In questa occasione verrà presentato il Piano provinciale della mobilità ciclabile, seguito da una pedalata collettiva lungo la ciclabile dell’Adda fino a Brivio.

“L’iniziativa – sottolineano la Presidente Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti, Mobilità e Viabilità Mattia Micheli – conferma l’impegno della Provincia di Lecco nello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile, che deve necessariamente poggiare su infrastrutture adeguate. La condivisione di un Piano con i Comuni rappresenta una base programmatica solida per perseguire l’obiettivo ambizioso che la Provincia si è posta, a partire dal Ptcp verde”.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza e i saluti istituzionali della Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e del Presidente della Fondazione Santa Maria del Lavello, Roberto Monteleone.

A seguire, alle 9.45, spazio all’intervento “Ciclabità – cos’è cambiato in 30 anni di Provincia”, dedicato all’evoluzione delle infrastrutture e al cambio di mentalità, con gli interventi del Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla mobilità Mattia Micheli e del dirigente della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi.

Alle 10 sarà presentato il Piano provinciale della mobilità ciclabile adottato oggi, con un approfondimento sulla rete e sulle finalità delle scelte progettuali, arricchito dagli interventi tecnici degli esperti. Seguirà, alle 10:30, il momento “Pedalare oggi. Perché?”, con le testimonianze di Fiab e Gal.

Dalle 10:45 i partecipanti potranno vivere in prima persona l’esperienza di una pedalata collettiva lungo la ciclabile dell’Adda, con partenza dal Lavello e arrivo a Brivio previsto per le 12:30, dove la giornata si concluderà con una foto ricordo sulle rive del fiume, simbolo di un arrivederci sulle due ruote.