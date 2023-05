Util Primavera Valle San Martino, conclusa l’esperienza per otto ragazzi

Attività di manutenzione, riprogettazione e animazione

Matteo Colombo: “I giovani e le Comunità crescono insieme”

ERVE – E’ terminata martedì 9 maggio l’esperienza di “Util Primavera”, iniziativa proposta dal progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani del Polo Valle San Martino in collaborazione con Living Land, Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole e i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

L’iniziativa ha visto impegnati un gruppo di otto ragazzi, nati tra il 2004 e il 2007, per sei martedì in attività di manutenzione, riprogettazione e animazione, in collaborazione con il Comune di Garlate, l’associazione Volontari del Soccorso di Calolziocorte e il gruppo Pomeriggio Insieme dell’Oratorio Papa Giovanni XXIII di Erve.

“Con Util Primavera, così come per Util’Estate e Util’Autunno, i giovani e le Comunità crescono insieme. In queste settimane i ragazzi partecipanti hanno colto l’opportunità di conoscere alcune realtà del nostro ricco territorio, rendendosi utili alle stesse e venendo in contatto con importanti esperienze di crescita personale” ha detto Matteo Colombo sindaco di Valgreghentino e referente politico per le Politiche Giovanili del territorio.

Affiancati dalla tutor Francesca Anghileri, i giovani nei primi due appuntamenti hanno svolto alcune attività di riprogettazione nel Comune di Garlate, in particolare del giardino dell’Istituto Comprensivo del Comune. Successivamente, grazie alla preparazione e alla passione dell’associazione Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i ragazzi hanno appreso insegnamenti importanti sul tema del primo soccorso, massaggi cardiaci e disostruzione. Negli ultimi due incontri presso dell’Oratorio Papa Giovanni XXIII di Erve hanno vissuto dei momenti conviviali e svolto attività di animazione per gli anziani del gruppo Pomeriggio Insieme.

Proprio in questa sede, durante il momento conclusivo, i giovani sono stati premiati, davanti ad alcuni amministratori locali, con un buono acquisto del valore di 100 euro, che potranno utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio, e come riconoscimento del proprio operato per la comunità.