Vercurago. Apre la nuova scuola media, scatta il divieto di circolazione ai veicoli a motore

Il provvedimento, in vigore dal 12 settembre dalle 7.30 alle 8.20, riguarda via Leone XIII e via Beata C. Cittadini

“Evitare situazioni di potenziale pericolo e garantire l’accesso in sicurezza agli studenti”

VERCURAGO – Cambio di viabilità a Vercurago in concomitanza con l’apertura del nuovo plesso della scuola secondaria di primo grado di Vercurago che, inevitabilmente, porterà a un notevole incremento di traffico lungo via Beata C. Cittadini, nel centro storico del paese, sinora utilizzata soltanto per scuola primaria sia dal servizio piedibus che da numerosi autoveicoli di genitori e parenti.

L’amministrazione comunale, in un’ottica di maggior sicurezza, ha disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore dalle ore 7.30 alle 8.20 lungo via Leone XIII e via Beata C. Cittadini, per il periodo settembre-giugno, nei giorni di attività scolastica, dal

lunedì al venerdì. Potranno circolare in deroga al divieto soltanto i veicoli del personale docente e degli operatori scolastici, i veicoli adibiti a servizi di emergenza/urgenza, i veicoli di pubblico servizio, i veicoli dei residenti nelle vie: Leone XIII, Beata C. Cittadini, Novella, Innominato, Italia e Piazza Marconi.

“La misura si rende necessaria poiché, dal prossimo 12 settembre, l’apertura del nuovo plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado porterà a un notevole incremento di traffico in zona – hanno spiegato dal comune -. L’amministrazione comunale è deputata a perseguire il maggior grado possibile di sicurezza stradale, specie a tutela delle categorie degli utenti più̀ fragili, in base al vigente Codice della Strada. Considerato che i due plessi scolastici si trovano all’interno del centro storico cittadino, caratterizzato da strade aventi una larghezza inferiore ai 6 metri e con tratti in pendenza, si prevede che durante l’orario mattutino di ingresso degli alunni si possano verificare situazioni di potenziale pericolo per i pedoni in transito a causa del sostenuto flusso di traffico veicolare osservato negli anni passati durante il periodo scolastico”.

Il provvedimento permetterà quindi agli alunni di raggiungere i plessi scolastici in piena sicurezza: “Anche se le strade saranno presidiate si confida nella responsabilità di genitori e parenti al rispetto del provvedimento – hanno aggiunto dal comune -. Sarà eseguito un monitoraggio iniziale dell’andamento del provvedimento per poter attivare eventuali modifiche che si rendessero necessarie”.

QUI L’ORDINANZA DEL SINDACO