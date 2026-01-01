Volontari Soccorso Calolzio: da oggi attiva una seconda ambulanza per l’emergenza-urgenza

Accanto al servizio attivo 24 ore su 24, una seconda ambulanza presterà servizio H12 (dalle 8 alle 20)
“Importante investimento in termini di organizzazione e capacità operativa, frutto del lavoro di squadra”
CALOLZIOCORTE – Da oggi i Volontari del Soccorso di Calolziocorte rafforzano il servizio di emergenza-urgenza sul territorio con due ambulanze operative grazie alle convenzioni con AREU:
- Servizio H24: attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che continuerà a garantire come sempre una presenza costante e continuativa sul territorio;
- Servizio H12: attivo 7 giorni su 7 (08.00 – 20.00), un secondo mezzo attivo nelle ore diurne, pensato per potenziare la copertura e migliorare ulteriormente i tempi di risposta.
“Questo passo rappresenta un importante investimento in termini di organizzazione e capacità operativa, frutto del lavoro di squadra e dell’impegno costante di chi ogni giorno contribuisce a rendere possibile il servizio. Un rafforzamento concreto che permette di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio”.