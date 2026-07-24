Shopping di Sera Lecco chiude con un bilancio positivo: “Centro vivo e molti turisti”

L’iniziativa ha animato il centro con le aperture serali dei negozi. Federmoda guarda al 2027 e punta a un calendario condiviso con l’Amministrazione comunale

Il presidente di Federmoda Oscar Riva: “Shopping di Sera si conferma un’opportunità per valorizzare il commercio di vicinato e rendere il centro un luogo di incontro”

LECCO – Si chiude con un bilancio positivo la venticinquesima edizione di Shopping di Sera Lecco, l’iniziativa che per quattro giovedì ha animato il centro cittadino con le aperture serali dei negozi. L’ultimo appuntamento, andato in scena ieri, giovedì 23 luglio, archivia un’edizione che, secondo Federmoda Lecco, ha confermato l’interesse di lecchesi e turisti.

“Anche quest’anno abbiamo avuto tanti clienti in giro durante i giovedì di luglio – osserva il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva –. Shopping di Sera si conferma un’opportunità per valorizzare il commercio di vicinato, incentivare gli acquisti e rendere il centro un luogo di incontro. Anche quest’anno la città ha accolto moltissimi turisti stranieri e questo fa bene alle attività”.

Per l’edizione 2026 Federmoda Lecco ha scelto di concentrare le aperture serali nei primi quattro giovedì di luglio. L’obiettivo, in vista del prossimo anno, è coinvolgere la nuova Amministrazione comunale nella definizione di un calendario condiviso di iniziative capace di animare il centro e portare ancora più persone a vivere la città il giovedì sera. “Negozi aperti, vetrine illuminate e tante occasioni di intrattenimento sono un biglietto da visita importante per i residenti e per i turisti”, aggiunge Riva.

L’iniziativa ha preso il via giovedì 2 luglio in concomitanza con il Lecco Film Fest, accompagnando poi tutti i giovedì del mese, dal primo appuntamento dei saldi estivi fino alla serata conclusiva del 23 luglio. Un percorso che, nelle intenzioni di Federmoda Lecco, rappresenta la base su cui costruire un calendario di eventi capace di valorizzare il centro cittadino anche nelle prossime edizioni.