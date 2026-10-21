34enne ucciso per strada nel cuore della notte: indagini in corso sull’omicidio di Imbersago

E’ successo stanotte poco prima dell’una: l’uomo è stato trovato senza vita lungo la Sp 56

Indagini serrate dei Carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio

IMBERSAGO – Ucciso per strada nel cuore della notte. E’ quanto è successo stanotte, poco dopo la mezzanotte, quando un uomo di 34 anni, di origine straniera, è stato trovato privo di vita in via IV Novembre, a pochi passi dalla Provinciale 56, non lontano dalla rotonda che sale alla Madonna del Bosco.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di oggi, mercoledì 21 ottobre, quando alcune persone residenti nella zona sono state svegliate dalle urla e della grida provenienti dalla strada, dove un gruppo di persone stava litigando. La situazione è, nel giro di poco tempo, precipitata, tanto che una delle persone coinvolte nel litigio, Z.M. le iniziali, è stramazzato a terra dopo essere stato colpito più volte con un coltello. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto si sono portati, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica. Allertate anche le forze dell’ordine con l’invio sul posto delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Merate. Per l’uomo, risultato senza fissa dimora, non c’è stato niente da fare: troppo profonde le ferite inferte con un’arma da taglio in diverse parti del corpo tanto che il medico ha dovuto constatare il decesso.

I militari dell’Arma stanno mantenendo il più alto riserbo sulla vicenda: le indagini stanno procedendo in più direzioni al fine di ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto avvenuto e capire quale possa essere il movente all’origine dell’omicidio. I primi rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Merate, coordinati da questa Procura della Repubblica.

Il sindaco Fabio Vergani è stato informato questa mattina dell’accaduto: “E’ un fatto gravissimo e molto preoccupante. Attendiamo di conoscere l’esito delle indagini”.