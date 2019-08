Ciclista 70enne investita ad Abbadia. E’ in rianimazione

Ciclista investita da una moto. Sarebbe in gravi condizioni

Chiamata ai soccorsi ad Abbadia

ABBADIA LARIANA – Una donna, a bordo della propria bicicletta, è stata investita nel pomeriggio di oggi, domenica, mentre percorreva la strada provinciale 72 a Abbadia.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una donna 70enne travolta da una moto, mentre entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Lecco.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i volontari dell’ambulanza di Mandello ed i sanitari dell’auto medica che hanno prestato le prime cure alla donna, trasportata poi in codice rosso al pronto soccorso di Lecco. La 70enne avrebbe subito un trauma cranico e le sue condizioni sarebbero critiche. È ricoverata infatti in Rianimazione.

Sul posto la Polizia locale per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

L’ambulanza dei volontari di Mandello era intervenuta poco distante, lungo via Nazionale, anche verso le 14. Per una persona infortunata in acqua, poi trasportata in codice verde all’ospedale Manzoni.