90enne investito in corso Emanuele Filiberto a Maggianico

Il sinistro è avvenuto alle 12:15 circa di oggi, venerdì

Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e forze dell’ordine

LECCO – Attimi di appresione per un anziano signore di 90 anni che è stato investito lungo corso Emanuele Filiberto, nel rione di Maggianico a Lecco, incidente che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato alle 12:15 di oggi, venerdì, quando sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e un’automedica. Il 90enne è stato soccorso sul posto quindi è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco.

Sul luogo dell’investimento sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.