Gattino salvato dai Vigili del Fuoco nella galleria della SS36, appello per trovare il proprietario

Il salvataggio ieri, venerdì: il micino avrebbe circa 3 mesi ed è sprovvisto di microchip

Appello dell’Associazione Zampamica Lecco che ha preso in cura il cucciolo

LECCO – Lo hanno sentito miagolare disperato e hanno chiamato i Vigili del Fuoco per salvarlo. Così un micino di 3 mesi è stato recuperato ieri, venerdì, dai pompieri, intervenuti dentro la galleria della SS36 all’uscita delle Meridiane.

Il gatto, maschio e senza microchip identificativo, è stato preso in consegna dall’Associazione Zampamica Lecco che ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina social per risalire ad eventuali proprietari: “Potrebbe essere caduto dal motore di un’auto perché era sporco di grasso” spiegano. Per segnalazioni e/o informazioni contattare l’associazione via messenger.