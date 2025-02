A fuoco un’autorimessa in via Spirola, Vigili del Fuoco in azione

L’allarme è scattato intorno alle 21

Non ci sarebbero feriti

LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, con il supporto del distaccamento volontario di Valmadrera, in azione dalle ore 21 di questa sera, martedì 4 febbraio, in via Spirola a Lecco per spegnere un incendio scoppiato in un’autorimessa.

Diversi i mezzi presenti in posto, insieme al Funzionario dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale medico a scopo precauzionale. Fortunatamente, non si registrerebbero feriti. L’intervento, terminato solo verso l’una di notte, è stato particolarmente rilevante per la presenza di numerose persone che abitano nei condomini sopra i garage.