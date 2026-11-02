A Robbiate i funerali di Walter Vezzoli, storico autista di Beppe Grillo

I funerali verranno celebrati martedì alle 15 in chiesa a Robbiate

Vezzoli, che aveva lavorato con Grillo già prima dell’ingresso del comico in politica, era diventato famoso per aver guidato il camper dello Tsunami tour nel 2013

ROBBIATE – “Ciao Walter, tutti noi che ti abbiamo voluto bene, saremo qui a darti un ultimo saluto”. E’ un post carico di affetto e riconoscenza quello pubblicato nelle scorse ore da Beppe Grillo per ricordare Walter Vezzoli, 56 anni, suo autista e collaboratore, noto anche per aver guidato nel 2013 il camper dello Tsunami Tour, il mezzo con cui Grillo aveva girato in lungo e in largo l’Italia facendo conoscere il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 2013.

Vezzoli aveva iniziato a lavorare con Grillo già prima dell’ingresso in politica del noto comico ligure, restando al suo fianco anche a seguito della nascita del Movimento, rappresentando per tanti attivisti un compagno di viaggio e una figura storica: “Sempre lontano dai riflettori, ma instancabilmente al fianco di Beppe Grillo nelle piazze di tutta Italia, curando con dedizione e lealtà la logistica di quegli anni travolgenti” rimarcano del Movimento 5 Stelle Lombardia.

Vezzoli era anche conosciuto per la passione per la musica e in particolar modo come bassista. Aveva anche lavorato a produzioni legate a Laura Pausini, Luciano Ligabue e J-Ax, occupandosi tra l’altro di scenografie digitali e ledwall.

I funerali verranno celebrati martedì pomeriggio, 3 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Robbiate.