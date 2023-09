A Valmadrera primo giorno di scuola nel ricordo di Annapia scomparsa a 13 anni

Bambini, compagni di scuola e tutto l’istituto comprensivo le hanno dedicato un commovente messaggio

“Custodiremo il ricordo del tuo sorriso e del tuo immenso coraggio.

Dal cielo ci guiderai e parteciperai alle nostre lezioni”

VALMADRERA – Erano gli ultimi giorni di agosto quando la comunità di Valmadrera è stata colpita dall’immenso dolore per la morte della piccola Annapia Zampaglione, vinta da una malattia a soli 13 anni. Nel primo giorno di scuola il pensiero è andato subito a lei e così i bambini, i compagni di scuola e tutto l’istituto comprensivo di Valmadrera le hanno dedicato un commovente messaggio.

“A te, Annapia

Ogni anno, il primo giorno di scuola, si vedono tanti ragazzi allegri in attesa di tornare in classe, incontrare gli amici.

La campanella suona, sono momenti di felicità, anche per chi non può frequentare la scuola, ma la vive da lontano come l’hai vissuta tu, ascoltando le nostre voci.

Oggi è diverso; i tuoi compagni, i tuoi insegnanti entreranno a scuola e tu sarai nei loro cuori.

Il 22 agosto 2023 sei volata in cielo, a tredici anni.

Custodiremo il ricordo del tuo sorriso, del tuo entusiasmo, del tuo immenso coraggio.

Sappiamo che dal cielo ci guiderai e parteciperai alle nostre lezioni.

Grazie per la tua presenza in mezzo a noi.

Ciao Annapia.

I bambini, gli insegnanti e tutto il personale della scuola di Valmadrera”