A Vercurago una spiaggia ridotta a discarica, la denuncia di Plastic Free Lecco

“Queste immagini fanno male perché mostrano una realtà che continua a ripetersi”

I volontari di Plastic Free Lecco però non si fermano: “Continueremo a pulire, ma non potremo mai sostituirci al senso civico delle persone”

VARENNA – “Queste immagini fanno male. Non perché raccontino un episodio isolato, ma perché mostrano una realtà che continua a ripetersi, l’inciviltà di chi vive l’ambiente come se qualcuno dovesse sempre pulire al posto loro”.

Si susseguono quasi quotidianamente le denunce dei volontari di Plastic Free Lecco che, nonostante gli sforzi, vedono il loro prezioso lavoro vanificato dall’inciviltà e dall’ignoranza di alcune persone che non sono nemmeno in grado di capire quanto sarebbe semplice riportare a casa i propri rifiuti.

“I rifiuti non spuntano dal nulla – continua Ornella Pozzoni, referente lecchese dell’associazione -. Sono stati portati sulla spiaggia da chi ha scelto di trascorrere una giornata al lago. Contenitori per il cibo, bottiglie, imballaggi… Se sei riuscito a portarli pieni al mattino, puoi riportarli a casa vuoti a fine giornata. È una semplice questione di rispetto e di responsabilità. Il degrado non è colpa dell’ambiente, ma dei nostri comportamenti. Ogni rifiuto abbandonato è una scelta precisa. E ogni scelta ha delle conseguenze”.

I volontari di Plastic Free non si fermeranno: continueranno a ripulire il territorio e a promuovere una vera cultura del rispetto dell’ambiente: “Ma non potremo mai sostituirci al senso civico di ciascuno – conclude Pozzoni -. La natura ci offre tutto, senza chiedere nulla in cambio. Il minimo che possiamo fare è lasciarla pulita come l’abbiamo trovata. O, meglio ancora, in condizioni migliori”.