Abbadia. Auto lascia olio sulla strada, rintracciata dalla Polizia Locale

Grossa striscia di olio ieri sera, giovedì, su due tornanti di Linzanico

Il veicolo intercettato dalla Polizia Locale. A ripulire l’asfalto Vigili del Fuoco e ditta di ripristino

ABBADIA – I Vigili del Fuoco e una ditta di ripristino strade, con il supporto del sindaco Roberto Azzoni, del vicesindaco Roberto Gandin e di due volontari della Protezione Civile sono intervenuti ieri sera, giovedì, ad Abbadia per ripulire la strada da un’enorme striscia d’olio che si è espansa lungo due tornanti della frazione di Linzanico.

A lasciarla un’auto che stava percorrendo la carreggiata, a cui pare essersi rotta la coppa dell’olio. La segnalazione dell’accaduto è arrivata intorno alle ore 20.00. La Polizia Locale è poi riuscita a intercettare il conducente del veicolo. Seguiranno ora tutte le prassi del caso.

Tantissime forze, come scritto pocanzi, si sono mobilitate per asciugare l’olio, lavorando in sinergia per rendere di nuovo sicuro il passaggio.