Abbadia, auto si ribalta in SS36: l’intervento dei vigili del fuoco

La richiesta d’aiuto è arrivata intorno alle 7.30

Sul posto l’ambulanza della Croce rossa e i vigili del fuoco

ABBADIA – La richiesta d’aiuto è arrivata questa mattina, martedì 25 luglio, intorno alle 7.30. Per un’auto che si è ribaltata lungo la SS36, in direzione nord nel tratto tra Lecco e Abbadia.

Due le persone soccorse, due uomini di 27 e 30 anni, dall’ambulanza della Croce rossa di Lecco: entrambi non avrebbero riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice verde in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Lecco per coadiuvare le operazioni di soccorso e rimettere in sicurezza la carreggiata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.